In de striemende regen begonnen Keizer en Meppelink uitstekend aan hun afsluitende groepsduel tegen het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Alix Klineman en April Ross. Net als in hun twee voorgaande duels wonnen zij de eerste set, maar net als in die andere partijen begon de motor in de tweede set te haperen.

Tokio 2020 Verlies beach volleybal dames EEN UUR GELEDEN

ANDERMAAL STERKE START

Toch zag het er aanvankelijk nog prima uit. Het Nederlandse tweetal nam in de tweede set zelfs een 12-9 voorsprong, maar toen lieten de Amerikaansen zien waarom zij zo hoog aangeschreven staan. In de beslissende derde set was er al snel een voorsprong voor Alix/April, die zij niet meer uit handen gaven.

GELOPEN KOERS

Sterker nog, het vertrouwen bij Keizer en Meppelink was in die derde set helemaal weg. Uiteindelijk won het Amerikaanse duo die set zelfs afgetekend met 15-5. Zo verliepen alle duels voor Meppelink/Keizer volgens hetzelfde teleurstellende scenario en eindigt het toernooi voor hen al in de groepsfase.

WAAR KIJK JE?

