Marte Olsbu Roeiseland is met de leiding in het wereldbekerklassement de favoriet op de 15km individueel, maar met een tijdstraf van 1 minuut per misser worden fouten zwaar afgestraft. Wie foutloos blijft eindigt hoog in de resultaten. Roeiseland zelf wist met twee missers alsnog een scherpe tijd van 44:28.0 te realiseren. De snelste op de ski's, maar voor de eerste starter van de dag was brons vandaag het hoogst haalbare.

Het zilver gaat naar Anais Chevalier-Bouchet. De Française mist in haar laatste schietbeurt één keer. Hiermee viel haar droom voor olympisch goud in duigen. Herrmann was slechts 9.4 seconden sneller. 'Wat als' zal nog regelmatig door het hoofd Chevalier-Bouchet spoken.

Ad

Beijing 2022 | Dit zijn de hoogtepunten van de 15km individueel

Beijing 2022 Beijing 2022 | Dit zijn de hoogtepunten van de 15km individueel EEN UUR GELEDEN

Alle medaillewinnaars op de individuele afstanden plaatsen zich hiermee ook direct voor de massastart aan het einde van de Winterspelen.

Zeldzaam foutloos

De zeldzame foutloze schietbeurt staat op naam van Iryna Petrenko. De Oekraïense is na 15 kilometer de enige deelneemster die foutloos schiet. Met een achterstand van 1:29.5 op Herrmann is haar inspanning genoeg voor een elfde plaats. Ze is de enige deelneemster van vandaag die geen strafminuten aan haar tijd toegevoegd krijgt.

Uliana Nigmatullina is de 'pechvogel' van de dag. Met maarliefst 10 missers heeft ze geen enkele foutloze schietbeurt gehad.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Noorse ploeg sprint naar eerste biatlongoud van de Spelen 05/02/2022 OM 10:42