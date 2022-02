Coach Kaas

De Noorse coach, Sverre Huber Kaas, was als een van de eersten ter plekke om te helpen. "Ik zag een Zwitserse die erg sloom langs ons liep, ze zag er moe uit. Net nadat ze ons had gepasseerd, viel ze op de grond en bleef ze liggen. Ze zakte in elkaar. Heel eng om te zien."

Ad

Kaas rende naar Cadurisch toe, waarna hij haar warme kleding aandeed en hielp met de ademhaling. "Gelukkig kreeg ze snel een hoop hulp."

Beijing 2022 Beijing 2022 | Zweedse biatlondames verdiend naar olympische titel estafette 8 UUR GELEDEN

Beijing 2022 | Zweedse dames verdiend naar olympische titel biatlon estafette

Teamgenote Gasparin

Over de redenen had de coach ook zo zijn ideeën: "Het is een combinatie van verschillende aspecten. Een moeilijk parcours, de hoogte en de kou maken het heel moeilijk om hier alles te geven", aldus Kaas.

Selina Gasparin was tijdens het incident ook in de buurt. "Het is heel bitter om zulke foto's te zien. Ik hoop dat ze goed kan herstellen", vertelde ze aan het Zwitserse nieuwskanaal SRF.

WAAR KIJK JE?

De Olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om Olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Zweedse dames verdiend naar olympische titel biatlon estafette 8 UUR GELEDEN