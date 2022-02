Beijing 2022 | Bø pakt vierde goud op enerverende massastart

De overwinning van Thingnes Bø betekende een ​​vijfde medaille op deze Spelen voor de Noor. De Zweed Martin Ponsiluoma pakte de eerste olympische podiumplek van zijn carrière door zilver te claimen. Vetle Sjaastad Christiansen legde beslag op het brons.

Fillon Maillet kon geschiedenis schrijven door de eerste biatleet te worden met zes medailles op de Olympische Spelen. De uiterst succesvolle Fransman won al drie keer zilver en twee keer goud, maar eindigde door een paar matige schietbeurten op de vierde plaats.

Door de gouden medaille van Bø breidt Noorwegen de voorsprong op de medaillespiegel nog verder uit. De Scandinaviërs staan nu vijf gouden medailles voor de Duitsers. Nederland staat door de gouden medaille van Thomas Krol op de 1000 meter op de gedeelde vijfde plaats.

"Bovenmenselijke prestatie"

Commentator Herbert Cool was lyrisch over het podium bij de massastart. "Het is een eigenlijk onmenselijk dat je in zo'n zware duursport vier keer goud pakt en slechts één keer het podium mist. Bø heeft het fantastisch gedaan, maar hetzelfde kan gezegd worden van Fillon Maillet, die een geweldige Spelen achter de rug heeft met twee keer goud en drie keer zilver. Hij nam in de laatste schietbeurt enorm veel risico, want alleen op die manier kon hij nog het podium halen. Helaas voor hem schoot hij drie keer mis en werd zijn 'dood of de gladiolen' niet beloond."

"Daarnaast is het leuke aan de massastart dat er altijd wel een verrassing in zit. Vooraf zou ik dit podium met Ponsiluoma en Christiansen nooit hebben getipt, maar dat ze dan een medaille halen is leuk voor hen. Ook de Canadees Christian Gow kon lang meekomen, maar zakte tegen het einde wat weg. Al met al een hele leuke race en een waardig einde van een geweldig biatlon event", aldus Cool.

