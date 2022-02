Beijing 2022 | Braisaz-Bouchet verovert goud op 12,5 kilometer massastart

In de felle zon werden de racers geconfronteerd met vijf ronden van 2,5 km, waarbij de eerste twee schoten in buikligging en de twee staande schoten worden bestraft met een 150 meter lange strafronde.

Zowel Braisaz-Bouchet als de twee Noorse vrouwen misten alle drie vier targets op de schietbaan, dus het kwam er op aan wie er het snelst was op de ski's. De Française kon dankzij twee goede laatste schietbeurten het momentum pakken en kwam zo niet meer in de problemen. Het is het derde biatlongoud voor Frankrijk deze Spelen. Quentin Fillon Maillet was eerder al goed voor twee gouden biatlonmedailles op de achtervolging en in de 20 kilometer lange achtervolging