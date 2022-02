Beijing 2022

Johannes Thignes Boe mocht als eerste starten vanwege zijn topprestatie op de sprint. Hij schoot een misser, waar was ruim sneller op de ski’s waardoor hij met overmacht de afstand won. Op de achtervolging had hij meer problemen. In totaal schoot hij zeven keer naast de schijven waardoor de vijfde plek het hoogst haalbare was.

Quentin Fillon Maillet had minder moeite met de lastige omstandigheden. Ondanks de harde wind en stevige sneeuwbuien bleef hij de hele race foutloos. Na de derde schietbeurt leek hij hard op weg naar een nieuwe zege al bleef de Rus Latypov dichtbij. Doordat de Fransman wel foutloos schoot en Latypov miste kon de zege hem niet meer ontgaan.

In de tweede liggende schietbeurt had Fillon Maillet nog wel een spannend moment. Het magazijn van de Fransman zat vast in het geweer, waardoor hij hard op zijn geweer moest slaan om het magazijn los te krijgen.

