Beijing 2022 | Noorse ploeg sprint naar eerste biatlongoud van de Spelen

De biatleten kenden veel moeite met de omstandigheden op de schietbaan. Nog nooit werden er zoveel strafrondes geschoten in een gemengde estafette. Alle landen op het podium moesten minstens een keer de strafronde in.

Noorwegen en Frankrijk, winnaars van goud en zilver moesten zelfs driemaal de strafronde in.Voor Noorwegen moest Tiril Eckhoff driemaal de strafronde in. Bij de Fransen was Emil Jacquelin de boosdoener, ook hij moest drie keer 150 meter extra lopen.

Eindsprint

De slotfase van de gemengde estafette bleef tot het einde toe spannend. Bij de laatste wissel verschillden vijf landen slechts 21 seconden van elkaar. Bij de laatste schietbeurt was Eduard Latypov voor Rusland als eerste klaar. Quentin Fillon Maillet uit Frankrijk volgde slechts op 1,9 seconden. Ook de Noor Johannes Bø was met 9,3 seconden dichtbij.

Bø kon het gat dichten en het trio ging in een sprint de medailles beslissen. Hierin was de Noor de snelste en versloeg hij Fillon Maillet en het Russische team. Zweden eindigde als vierde. Opvallend is dat Zweden in tegenstelling tot de medaillewinnaars nooit een strafronde hoefde te lopen.

De overwinning van Noorwegen zal tot veel opluchting hebben geleid. De Noorse ploeg werd opgeschrikt met enkele coronagevallen . Ook slotloper Bø moest in isolatie nadat hij in contact was gekomen met een besmette atleet. Eerder vandaag won Therese Johaug ook al goud bij het langlaufen.

