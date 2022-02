Biatlon

Beijing 2022 | Roeiseland schroeft teller na achtervolging op naar drie keer goud plus brons

Marte Olsbu Roeiseland kan terugkijken op een prima weekend, waarin ze twee gouden medailles won. De biatlete was zaterdag de sterkste op de sprint en zette zondag ook haar goede uitgangspositie op de achtervolging om in winst. De Noorse staat daarmee op drie keer goud plus brons.

00:02:07, 2 uur geleden