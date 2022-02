Beijing 2022

Het Russische team schoot uit de startblokken. Said Karimulla Khalli en Alexander Loginov bouwden een flinke voorsprong op die richting de twee minuten ging. Maxim Tsetkov kwam als derde in actie. Op datzelfde moment kwam namens Noorwegen superster Johannes Thingnes Boe en die leek de wedstrijd weer spannend te maken.

Boe pakte meer dan een minuut terug op de Russen, waardoor de laatste Russische biatleet een voorsprong van ongeveer driekwart minuut overhield. Christiansen, de laatste man van Noorwegen, leek echter niet zijn beste dag te hebben en Eduard Latypov liep uit. De gouden medaille voor Rusland was al met potlood genoteerd, maar toen ging het helemaal mis.

Drama

De ploeg had tot op dit moment uitstekend geschoten en ook de eerste serie van Latypov was foutloos. De laatste vijf schouten liepen echter uit op een drama. Latypov miste zes keer en gaf zijn voorsprong totaal uit handen. Ook Frankrijk had een misser, terwijl Christiansen foutloos was. Zo lag de man die niet in vorm oogde ineens voorop.

Dit gaf Christiansen een mentale opkikker, want ineens had hij de geest weer. Fillon Maillet ging namens Frankrijk in de achtervolging, maar de Noor liep alleen maar uit en stelde het goud veilig. Frankrijk moest genoegen nemen met zilver en de zwaar ontgoochelde Russen kwamen als derde over de streep.

