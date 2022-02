Beijing 2022

In een spannende sprint slaagde de Noorse ploeg erin om ondanks drie strafrondjes het goud op de gemengde estafette van het biatlon in de wacht te slepen. Johannes Thingnes Boe leek met een geweldige comeback de grote man te zijn achter het Noorse succes, maar er bleek nog iemand een grote rol te hebben gespeeld in de winst.

HULP UIT ONVERWACHTE HOEK

Zonder de opmerkzaamheid en daaropvolgende sportiviteit van de Sloveense fysiotherapeute Ula Hafner zouden de Noren waarschijnlijk geen enkele kans hebben gemaakt. Zij zag namelijk dat er iets van het geweer van Marte Roiseland afbrak. Terwijl de Noorse niks in de gaten had, zocht en vond Hafner het gevallen onderdeel en bezorgde het aan de Noorse staf.

AFGEBROKEN IRIS

"We liepen naar de start, achter Roiseland, toen we iets zagen vallen", zo deed de Sloveense achteraf haar verhaal. "Eerst konden we niets vinden en hebben we hen laten weten dat we dachten dat er iets mis was. Ze hebben toen nog wel het geweer gecheckt, maar er was nauwelijks tijd en ze is dus gewoon gestart."

"Maar ik voelde dat er iets belangrijks mis kon zijn en ben blijven zoeken. Uiteindelijk vond ik alsnog die afgebroken iris en ben ik snel teruggegaan naar de Noren, die op tijd konden reageren en het op de mat hebben klaargelegd, zodat ze ‘gewoon’ kon schieten. Zonder die iris had Roiseland waarschijnlijk alles gemist."

BESCHEIDEN SAMARITAAN

Hafner blijft bescheiden: "Iedereen had hetzelfde gedaan, denk ik, als je zoiets ziet gebeuren, dus ik ben heel blij voor Noorwegen en dat ik een heel klein rolletje heb kunnen spelen! Ik heb met wat coaches gesproken die me heel erg dankbaar waren en daar was ik dan weer erg blij mee."

"Daarna zijn we naar het hotel gegaan. Met de atleten heb ik nog niet gesproken, maar dat komt vast nog wel. Ik heb al gehoord dat ze mijn actie heel erg kunnen waarderen."

