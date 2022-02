Beijing 2022 | Tandrevold verliest ‘zekere’ bronzen medaille en komt uitgeput aan de finish

Tandrevold lag uitstekend op koers voor een podiumplek en wist nog een foutloze staande schietbeurt af te leveren, waarna ze alleen nog maar richting finish hoefde te skiën om het brons in ontvangst te mogen nemen.

Na de finishes van de oppermachtige Marte Olsbu Roeiseland (goud) en Elvira Oeberg (zilver) was het wachten op Tandrevold, maar ze kwam maar niet beeld. Het duurde en duurde… terwijl Tiril Eckhoff als derde binnen kwam en het brons opeiste was er nog steeds geen enkel zicht op Tandrevold.

De Noorse finishte uiteindelijk als veertiende en kon na de finish geen stap meer zetten. Ze was volledig uitgeput. Na haar vijfde plaats op de sprint had Tandrevold het ook al erg zwaar en toen waren doktoren geruime tijd bezig om haar erbovenop te helpen. Net als nu.

Grote hoogte

De gedachten gingen direct terug naar een jaar terug, toen de Noorse biatlete met hartritmestoornissen in het ziekenhuis terechtkwam. Wat voor Tandrevold waarschijnlijk niet meehelpt, is dat de olympische biatlonwedstrijden worden afgewerkt om een hoogte van 1700 meter.

De regels schrijven voor dat 1800 meter hoogte het maximum is, omdat anders de gezondheid van de deelnemers in het geding is. Tandrevold moest bij aankomst in China ook al een week in quarantaine, waardoor ze niet of nauwelijks heeft kunnen trainen in de slopende hoogte.

Tandrevold teleurgesteld en trots

Het goede nieuws is dat Tandrevold kort na de race weer opknapte, herstellende is en haar energielevel omhoog probeert te krijgen, bijvoorbeeld door te eten. “Ik denk dat sprake is van een samenloop van omstandigheden, waarbij de hoogte een prominente rol speelt”, aldus Lars Kolsrud, de Noorse teamarts.

“Ingrid is constant bij bewustzijn geweest en vooral heel teleurgesteld dat het niet is gelukt om brons te winnen, maar ze is onwijs blij voor haar vriendin Tiril Eckhoff die nu derde is geworden. Als ze het zelf niet kon worden, dan gunt ze het Tiril van harte. Ingrid is trots op haar.”

Tandrevold wordt de komende dagen goed in de gaten gehouden, waarna wordt besloten of ze in het vervolg van Beijing 2022 nog van start gaat.

