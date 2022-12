Hochfilzen | Foutloze Denise Herrmann-Wick begint met overwinning op sprint aan biatlonweekend

De zusters Oeberg, Wierer, Vittozzi en Davidova en Simon. Stuk voor stuk enorm snel op de ski's, maar ook stuk voor stuk missers op de schietbaan. Anamarija Lampic was de snelste op de ski's vandaag in haar allereerste wereldbekerwedstrijd ooit. De voormalige langlaufster maakt sinds dit jaar onderdeel uit van de biatlonwedstrijden en doet dus direct mee voor de prijzen. De Sloveense was 35 seconden langzamer dan Herrmann-Wick, maar wel met drie missers in de tweede schietbeurt. Met een strafronde die een kleine 20 seconden duurt behoren de podiumplaatsen zeker tot de mogelijkheden op een goede dag.

Olympische kampioene

Maar het was Denise Herrmann-Wick die foutloos bleef en snel was op de sneeuw. De olympische kampioene individueel maakte optimaal gebruik van haar prestaties op de schietbaan. Zelfs zonder de missers van Simon en Davidova was het enorm spannend geworden voor de podiumplaatsen. Maar 'als' bestaat niet in topsport.

Lotte Lie

Ook wederom een sterke prestatie van Lotte Lie . Vorige week behaalde ze haar eerste top-10 plaats ooit en dit weekend skiet ze naar een knappe vijftiende plaats op een kleine minuut achter de winnares.

