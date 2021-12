Hochfilzen | Aanhouder Kühn wint de sprint, Boe wordt aan alle kanten geklopt

Het schieten was altijd het onderdeel waarop Kühn het verloor, maar dit keer bleef hij foutloos en ook skiede hij een fantastische slotronde. De slotronde was zo fantastisch dat de concurrentie zich erop stuk beet.

Het was sowieso een verrassende vrijdag in het Oostenrijkse Hochfilzen, want behalve de eerste winst van Kühn mocht Anton Smolski zich namens Belarus voor het eerst op het podium melden. Martin Ponsiluoma (Zweden) zette de tweede tijd neer, goed voor zilver.

Noren vallen tegen

Waar zich verrassingen voordeden, vielen er ook tegenvallers te noteren. Het Noorse kamp kwam er bijvoorbeeld niet aan te pas. Tarjei Boe hield de schade met een vijfde plaats nog enigszins beperkt, klassementsleider Vetle Sjastad Christiansen eindigde als zestiende en Sturla Holm Laegreid finishte op een kleine minuut als zestiende.

Maar het kon nog erger; Johannes Thingnes vond zijn naam pas terug op pagina twee van het uitslagenblad, als nummer 29.

De uitslag is van belang met het oog op de achtervolging, die zaterdag op het programma staat. Kühn start dan met een voorsprong van 14,3 seconden en dus zelfs een minuut op enkele Noren.

