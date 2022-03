Vooraf ging de aandacht vooral uit naar Dorothea Wierer en Elvira Oeberg. Die twee dames stonden bovenaan het wereldbekerklassement die Wierer leidde met drie punten op de Zweedse.

Wierer leek aan het winnende eind te trekken nadat Oeberg zowel in de derde als de vierde schietbeurt een fout maakte. Als Wierer in alle schietbeurten foutloos zou blijven maakte ze grote kans om het klassement te winnen. Ze miste echter haar laatste schot en moest net als haar concurrente naar de strafronde.

Braisaz-Bouchet bleef wel foutloos in die laatste schietbeurt en leidde de wedstrijd. Daardoor steeg ze pardoes naar de virtuele eerste plek in het klassement. Oeberg moest vierde worden om haar van de eindzege te weerhouden. Daar leek ze hard naar op weg, maar in de laatste meter werd ze voorbij geskied door haar landgenoot Linn Persson. Oeberg werd daardoor niet vierde, maar vijfde waardoor de kristallen bol niet naar Zweden, maar naar Frankrijk gaat.

