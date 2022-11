Öberg kende een teleurstellende Olympische Spelen op de individuele onderdelen. In Beijing kwam de Zweedse niet verder dan een aantal plaatsen in de top 20. Alleen op de estafette won ze - samen met haar zusje Elvira - goud met de Zweede ploeg.

Vier jaar eerder pakte de 27-jarige Öberg nog wel goud op de individuele 15 kilometer. Op dat onderdeel won ze in 2019/2020 bovendien de wereldbeker, vorig jaar kwam ze maar een keer in actie en eindigde toen buiten de punten.

Ad

De overwinning in Kontiolahti is dus een enorme opsteker voor de voormalig Olympisch kampioen, die zo uitstekend aan het nieuwe wereldbekerseizoen wint. Ook de Noorse Ingrid Tandrevold en de Italiaanse Lisa Vittozzi mogen tevreden zijn, zij completeren het podium in Finland.

Kontiolahti Kontiolahti | Ponsiluoma wint eerste wedstrijd van seizoen, Hartweg verrast met zilver GISTEREN OM 13:50

Belgische mijlpaal

Naast de Zweedse overwinning hadden ook de Belgen iets om te juichen in Kontiolahti. Lotte Lie zette in Finland een prachtige prestatie neer met haar tiende plek. Op 2 minuten en 8 seconden achterstand van Öberg is zij de eerste Belgische biatlete ooit die een top 10-notering mag bijschrijven.

De 27-jarige Lie werd in Beijing nog 45e op de 15 kilometer en lijkt dus een enorme stap te hebben gezet in het nieuwe wereldbekerseizoen. De Belgische schoot alle vier de rondes foutloos en was daardoor enkele seconden sneller dan de Duitse Sophia Schneider.

Waar kijk je?

Het biatlonseizoen kijk je op Eurosport. Met discovery+ mis je geen enkele strafronde en schietbeurt.

Biatlon Kontiolahti | Hanna Öberg niet foutloos, maar wel pijlsnel tijdens Finse seizoensstart EEN UUR GELEDEN