Al snel werd duidelijk dat de winnaar van vandaag niet Johannes Thingnes Bø of Quentin Fillon Maillet zou heten. De twee kemphanen van vorig seizoen hadden respectievelijk drie en twee fouten na twee keer schieten, waardoor ze veel strafminuten kregen. Een zege zat er voor hen niet meer in. Bø en Fillon Maillet eindigden op de

De Zweedse mannen Martin Ponsiluoma en Sebastian Samuelsson waren beter onderweg. Met twee fouten maakten beide mannen kans op de overwinning. Er was echter een man die wel foutloos kon blijven: de Zwitser Niklas Hartweg. De 22-jarige biatleet was in een wereldbeker nog nooit verder gekomen dan een 17e plek en belandde vandaag verrassend op het podium.

Snelle ski's

Winnen deed hij niet. Ponsiluoma skiede het snelst van het hele veld wat genoeg was om de strafminuut die hij opliep teniet te doen. Hij eindigde 37 seconden voor de jonge Zwitser. Achter Hartweg was het spannend om het brons. David Zobel was met 59,3 seconden een seconde sneller dan landgenoot Roman Rees. Daarachter werd Samuelsson vijfde met een achterstand van 1.02,8 minuten.

Ponsiluoma won in zijn leven slechts een individuele wedstrijd. Dat was de sprint op het WK van 2021 in Pokljuka. De winst van vandaag is zijn eerste overwinning in de wereldbeker.

