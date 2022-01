Oberhof | Zoals altijd is het vroeg of laat een keer de dag van Loginov

De omstandigheden waren zwaar tijdens de 10 kilometer sprint voor de mannen, want er stond een verraderlijke wind en alsof die het nog niet moeilijk genoeg maakte, sneeuwde het ook volop. Geen wonder dus dat er op de schietbaan flink wat missers te noteren vielen.

Loginov bleef ook niet foutloos, maar Emilien Jacquelin noteerde zelfs twee schietfouten. Die foutenlast bleek achteraf gezien het kleine verschil misschien wel doorslaggevend. Sturla Holm Laegreid eindigde op de derde plaats met een achterstand van 15,1 seconden en ook hij moest een strafronde afleggen.

Ad

Jacquelin deed met zijn tweede plaats alsnog redelijk goede zaken, aangezien hij de leider is in de strijd om de wereldbeker. Regerend kampioen Johannes Thingnes Bø leek het schieten met vijf fouten welhaast verleerd en kwam dan ook totaal niet in het stuk voor.

Oberhof Oberhof | Roeiseland wint de sprint waarop vrijwel niemand foutloos schiet 3 UUR GELEDEN

Oberhof | Roeiseland wint de sprint waarop vrijwel niemand foutloos schiet

Oberhof Oberhof | Roeiseland wint de sprint waarop vrijwel niemand foutloos schiet 3 UUR GELEDEN