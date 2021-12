Östersund | Foutloze Hauser blijft ontketende Öberg maar nipt voor

De omstandigheden in Östersund waren net als in het openingsweekend met temperaturen van -15 graden koud. Het sneeuwde vandaag ook nog eens, waardoor de Noorse Tiril Eckhoff besloot om in de laatste startgroep te starten.

Öberg startte als eerste en zette meteen een genadeloze tijd neer. Ondanks twee missers was ze zoveel sneller dan haar concurrenten op de ski’s. Alleen Hauser was op de meet sneller dan de jonge Zweedse, die met een tweede plek haar beste prestatie ooit neerzette.

Ad

Östersund | Uitstekende Samuelsson pakt tweede zege van seizoen

Östersund Östersund | Uitstekende Samuelsson pakt tweede zege van seizoen EEN UUR GELEDEN

Lotte Lie

Hauser, die vorig seizoen wereldkampioen werd op de massastart, eindigde vorige week als tweede in de individuele wedstrijd.

Net als vorige week belandde Belgische Lotte Lie weer in de wereldbekerpunten. Na een 22ste en 15e plaats eindigde ze nu als dertigste.

Dankzij haar overwinning klimt Hauser naar de eerste plaats in het wereldbekerklassement.

Östersund Östersund | Uitstekende Samuelsson pakt tweede zege van seizoen 2 UUR GELEDEN