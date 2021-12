Östersund | Uitstekende Samuelsson pakt tweede zege van seizoen

Jacquelin ging met startnummer 1 van start en zette al vroeg de snelste tijd neer. De Fransman die bij de vorige wedstrijd nog vierde was geworden, skiede voortreffelijk en vooral zijn snelle schietbeurten baarden opzien. Een misser bij de staande schietbeurt weerhield hem echter van een zege.

Samuelsson was ruim de snelste op de ski’s, maar maakte in de eerste schietbeurt een kostbare fout. Hij mocht bij het staand schieten geen enkele fout maken om te winnen in zijn woonplaats. Hij bleef foutloos, waardoor hij met zijn tweede zege van het seizoen naar huis ging. Door een snelle slotronde bleef de uitgesproken Zweed uiteindelijk achttien seconden voor de Fransman Jacquelin.

Kostbare misser Maillet

Met de laatste skiërs te gaan leek alleen Fillon Maillet nog kans te maken op de sprintzege. De Fransman schoot liggend foutloos en zou met voorsprong de laatste ronde in kunnen gaan als hij ook staand foutloos had geschoten. Hij miste echter waardoor Samuelsson de zege niet meer kon ontgaan. Maillet eindigde op een derde plek 21 seconden achter de Zweed.

Ondanks dat hij zijn seizoen begon met een veertigste plek, pakt Samuelsson nipt de leiderstrui in de wereldbeker. Samuelsson leidt nu met 121 punten. Johannes Thingnes Boe, die vandaag teleurstellend negende werd, volgt een punt achter de Zweed.

