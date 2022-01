Wat: Bobsleeën

Waar: Yanqing Sliding Center

Wanneer: Zondag 13 februari tot en met zondag 20 februari

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Karlien Sleper (monobob)

Over de sport

Ad

Bobsleeën wordt gezien als de Formule 1 onder de wintersporten, want de snelheden die worden gehaald zijn enorm. De gemiddelde snelheid ligt rond de 150 kilometer per uur en het wereldrecord staat op een bizarre 210 kilometer per uur.

Bobsleeën Winter pass | Een inkijkje bij de Formule 1 op het ijs… oftewel: bobsleeën! 23/12/2021 OM 11:06

Bobsleeën verschilt enorm met skeleton en rodelen. De sleeën zijn tot op de millimeter nauwkeurig geslepen en ontworpen om daarmee zo aerodynamisch te zijn. De atleten bewegen in een bob zich naar voren en naar achteren op de rechte stukken, om op die manier een zo hoog mogelijke snelheid te ontwikkelen. In de bochten proberen de atleten zich zo aerodynamisch mogelijk op te stellen, terwijl de piloot de bob door het parcours heen stuurt.

Edwin van Calker

Het naar huis sturen van Yuri van Gelder in Rio, de verkeerde wissel van Sven Kramer in Vancouver en de val van Mathieu van der Poel vorig jaar in Tokio: stuk voor stuk momenten en gebeurtenissen die de Nederlandse sportgeschiedenis in zijn gegaan. Iets wat naadloos in dat rijtje past, is het verhaal van bobsleeër Edwin van Calker tijdens de Winterspelen van 2010 in het Canadese Vancouver. De piloot zou daar met zijn viermansbob voor een medaille gaan, ware het niet dat van Calker de baan niet aandurfde en de wedstrijd aan zich voorbij liet gaan. Aanleiding hiervoor was het verschrikkelijke ongeluk van de Georgische rodelaar Nodar Kumaritashvili, die tijdens een training verongelukte.

Het uitstappen van Van Calker leverde een stortvloed aan reacties op. Was het een laffe of een moedige beslissing? De meningen daarover lopen (nog steeds) uiteen, maar wat vast staat is dat dit een van de meest besproken gebeurtenissen uit de recente Nederlandse sportgeschiedenis is. Vier jaar later bij de Spelen in het Russische Sotsji zou van Calker wel van start gaan in de viermansbob en op de elfde plaats eindigen.

De viermansbob onder leiding van Edwin van Calker in actie tijdens de Winterspelen van 2014 in Sotchi. Foto: Getty Images

Start

De start is een van de belangrijkste facetten bij het bobsleeën. Wie traag weg is, kan een goede eindklassering eigenlijk al wel vergeten. Er is sprake van een staande start waarbij de bob in de eerste vijftig meter op snelheid wordt geduwd. Die eerste vijftig meter nemen zo’n zes seconden in beslag.

Bij de eenmansbob moet je zelf duwen, de tweemansbob bestaat uit een remmer en een bestuurder en bij de viermansbob worden hier twee extra duwers aan toegevoegd. Na het aanduwen is het een kwestie van zo snel mogelijk in de bob springen en serieus snelheid maken. Dit verklaart ook waarom er soms atleten uit de atletiek aan de start staan, want als er iemand snel is, dan zijn zij het.

Onderdelen

Bij de mannen zijn er twee onderdelen die beoefend gaan worden in Peking: de tweemans- en de viermansbob. Dit zijn de klassieke bobslee-onderdelen die sinds 1924 bij bijna alle Winterspelen aanwezig zijn. Bij de vrouwen staat er dit jaar naast de twee traditionele onderdelen een nieuw onderdeel op het olympische programma: de monobob.

Bij alle onderdelen worden er vier races gereden, ook wel heats genoemd. Aan het einde van de vierde heat worden alle tijden bij elkaar opgeteld en de atleten die de opgeteld snelste tijd hebben, winnen het goud.

Karlien Sleper

Waar Kimberley Bos bij het skeleton hoge ogen gooit in het wereldbekerklassement is er tegenwoordig bij het bobsleeën ook een Nederlandse kanshebster voor eremetaal in Peking. De 28-jarige Karlien Sleper lijkt een ticket voor het monobobevent, een nieuw onderdeel van het bobsleeën, niet meer te kunnen ontgaan na twee zilveren races in het Noorse Lillehammer.

Monobob

Zoals gezegd is de monobob een nieuw onderdeel op de Winterspelen. Het woord zegt het eigenlijk al: bij een monobob is de atleet volledig op zichzelf aangewezen, moet hij of zij zelf de start uitvoeren en zelf het parcours afleggen.

Het monobobben is in het leven geroepen omdat het IOC ernaar streeft om net zoveel mannelijke als vrouwelijke deelnemers te hebben en op zoek ging naar een extra bobsleeonderdeel voor vrouwen. Experimenten met een vierpersoonsbob bleken onsuccesvol, waarna de eenpersoonsslee werd geprobeerd. Alleen de vrouwen zullen in China met de monobob het parcours proberen te bedwingen.

Agenda

Zondag 13 februari: monobob heats 1 en 2

Maandag 14 februari: monobob heats 3 en 4, tweemans heats 1 en 2

Dinsdag 15 februari: tweemans heats 3 en 4 (mannen)

Vrijdag 18 februari: tweemans heats 1 en 2 (vrouwen)

Zaterdag 19 februari: viermans heats 1 en 2, tweemans heats 3 en 4 (vrouwen)

Zondag 20 februari: viermans heats 3 en 4 (mannen)

Waar kijk je?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

Bobsleeën Winter pass | Een inkijkje bij de Formule 1 op het ijs… oftewel: bobsleeën! 23/12/2021 OM 11:06