Beijing 2022

Reddingius is van origine een zevenkampster. Bij de atletiek zat een echte doorbraak er niet in en dus leken de Olympische Spelen een onmogelijke opgave te worden. Totdat de Australische bond voor het bobsleeën zijn oog op Reddingius liet vallen. Volgens de autoriteiten beschikte ze over de juiste eigenschappen om een goede bobsleester te worden. Ondanks het feit dat ze nog nooit sneeuw of ijs had gezien, was Reddingius enthousiast en al snel ging het goed.

Het is niet ongebruikelijk dat atleten een overstap maken naar de bobslee. Het is de taak van Reddingius om aan het begin de boblsee met zo veel mogelijk kracht en snelheid aan te duwen. Hier komt haar ervaring bij het atletiek goed van pas. Ze begon dit seizoen pas met bobsleeën en leerde haar partner een dag voor hun eerste wedstrijd samen kennen. Het duo werd meteen zevende, ondanks de cultuurschok die sneeuw en ijs betekenden voor Reddingius.

''I had weinig te maken gehad met winters. Ik kom uit de woestijn in West-Australië. Een paar jaar geleden ben ik naar Melbourne verhuisd, dus dat was het koudste weer dat ik ooit meegemaakt had.'' aldus Reddingius.

Reddingius staat gelukkig niet alleen in haar strijd om de sport zo snel mogelijk onder de knie te krijgen: ''Ik heb zo veel hulp gekregen van alle internationale teams. Ze kijken naar mijn techniek en ze helpen me om aanpassingen te maken. Ik weet niet of ze bereid zijn te helpen omdat we zo'n klein land zijn bij het bobsleeën of dat iedereen graag Australiers ziet slagen in deze sport.''

