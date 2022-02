Bobsleeën

Beijing 2022 | Bobsleeërs Jamaica kennen bijzondere voorbereiding op de Winterspelen

Er zijn in totaal maar liefst zeven bobsleeërs uit Jamaica van de partij tijdens Beijing 2022. Dat aantal liegt er niet om en zodra je een Jamaicaan in een bobslee ziet springen, denk je meteen terug aan ‘Cool Runnings’, maar vergeet niet dat dit zevental gaat voor het maken van eigen, mooie herinneringen. En vergeet niet dat de Jamaicanen flink wat uitdagingen ondervonden in de voorbereiding.

00:01:50, een uur geleden