Bobsleeën

Beijing 2022 | Braziliaanse tweemansbob beleeft een uitglijder tijdens de training

De Braziliaanse tweemansbob lijkt een extra trainingssessie te kunnen gebruiken in aanloop naar de eerste run. Het ging tijdens een generale repetitie mis bij de start. Het duo bestaat uit een piloot en een duwer. Met name duwer Bindilatti had het lastig, met een uitglijder als gevolg, maar ook piloot Martins had wat moeite om in zijn cockpit te kruipen. De snelheid kwam er dan ook niet echt in.

00:00:51, 24 minuten geleden