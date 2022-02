Bobsleeën

Beijing 2022 | Britse tweemansbob komt na crash ondersteboven over de finish

De Britse tweemansbob eindigde… z’n kop. Het ging mis in een tempo van 135 kilometer per uur. De blauwe bobslee van Team GB raakte al diverse keren de kant, waardoor piloot Brad Hall de ideale lijn verloor en in de beruchte bocht 13 airborne raakte en op z’n kop terechtkwam. Omdat de crash aan het einde van de run plaatsvond, werd er wel ‘gewoon’ een tijd geklokt die niet eens zo veel trager was.

00:02:41, 2 uur geleden