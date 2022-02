Voor Jelen Franjic is de wedstrijd erg bijzonder. Hij treedt met zijn olympische debuut in de voetsporen van zjin vader Mario. Hij kwam in 1984 uit voor Joegoslavië en in 1998 voor Bosnië en Herzegovina. Samen met zijn broer Janko komt hij ook uit in de viermansbob. "Op de viermansbob hebben we iets meer runs op deze baan gehad en zullen we beter uit de verf komen."

De sleeërs hebben wel moeite met de baan. "Er zit geen flow in, als we geen kantje aantikken zal ik tevreden zijn." Toch zijn ze wel onder de indruk van de baan. "Het is de mooiste baan die ik ooit heb gezien, het is echt een prachtige baan."

Ad

WAAR KIJK JE?

Beijing 2022 Beijing 2022 | De Bruijn en Franjic behandelen olympische wedstrijd als gewone wedstrijd EEN UUR GELEDEN

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+. Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Braziliaanse tweemansbob beleeft een uitglijder tijdens de training 21 UUR GELEDEN