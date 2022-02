Beijing 2022

Nog nooit won Monaco een olympische medaille. Elf keer nam het vorstendom aan de Middellandse Zee deel aan de Spelen, maar nog nooit ging het land met een medaille naar huis. Deze week kwam, lag daar op eens een medaille in het vooruitzicht. In de tweemansbob was het Monegaskische team met nog een run te gaan 0,21 seconden verwijderd van een historische medaille, het team stond op de vijfde plek.

De bobbers uit Monaco kenden een roerige aanloop naar het olympische toernooi. Het team belandde in Zuid-Korea op de Spelen nog als negentiende, maar kenden nu veel moeite om zich te kwalificeren. Door een coronabesmetting van remmer Boris Vain moest stuurman Rudy Rinaldi in actie komen met zijn broer Anthony.

Olympische prestatie

Vooraf waren de verwachtingen van het team niet hooggespannen. "Plezier maken" was het officiële doel. Tot ieders verbazing kon het Monegaskische duo mee met de allerbesten. De laatste run, waarin het podium nog haalbaar was, liep echter niet zo soepel. De bob uit Monaco zette de tiende tijd neer waardoor ze op een zesde plaats eindigden, 0,54 seconden van het podium af. Het podium dat overigens uit drie Duitse teams bestond.

Aangemoedigd door de goede prestaties van vlaggendrager alpineskiër Arnaud Allesandria, dertiende op de alpine combinatie, lieten de mannen in de training al uitstekende runs zien, ze eindigde als tweede en vijfde. Die lijn zetten ze door op het daadwerkelijke toernooi. "We hebben laten zien dat we meedoen met de grote landen. We hadden niets te verliezen. Het was een verrassing om zoveel mensen ons te zien aanmoedigen", zeiden de mannen na hun vier runs.

Prins Albert II

Monaco en de Olympische Spelen zijn onlosmakelijk verbonden met Prins Albert II. De Monegaskische prins nam vijfmaal (1988, 1992, 1994, 1998, 2002) deel aan het olympische bobtoernooi als stuurman. De sportgekke prins werd als toenmalig kroonprins IOC-lid in 1985. In 2008 werd hij erelid van het Internationaal Olympisch Comité. Ook trouwde hij met voormalig topzwemster Charlene Wittstock.

Voor Eurosport.fr duikt de prins terug in de tijd. Tijdens zijn studie in Amerika kwam hij tijdens de Winterspelen in Lake Placid voor het eerst in aanraking met de sport. Bij een verblijf in het Zwitserse Sankt Moritz in 1985 werd hem een stuurmanstraining aangeboden. Achteraf bleek dat de vrouw van de Zwitserse trainer als nanny voor de vorstenfamilie had gewerkt. "Een samenloop van omstandigheden", noemt de prins het.

Olympisch debuut

"Ik dacht niet dat ik de top zou bereiken, maar de coaches wilden dat ik vooruitgang zou maken. Ik nam die uitdaging aan." Volgens de prins waren de mensen in zijn land nog niet echt bekend met de sport. "Natuurlijk deden we aan wintersport, maar deze discipline was compleet onbekend. Sommige mensen konden het woord 'bobslee' geen eens uitspreken."

Het halen van de Spelen was een 'persoonlijk doel' van de prins, maar hij wilde zijn bijdrage toch blijvend maken voor het land. Eerst kwam de prins uit onder een Zwitserse licentie, maar in 1987 werd de nationale bobbond opgericht waardoor hij tijdens de Spelen van Calgary onder de Monegaskische vlag uit kon komen. "Ik wilde dat de sport blijvend zou zijn in Monaco, ik wilde niet dat mijn deelname een 'one shot' zou zijn", vertelt de prins.

Monegaskische deelname Olympische Spelen

Sinds 1988 stond op elke Spelen een bobteam uit Monaco aan de start. Het beste resultaat tot deze Spelen werd behaald in Turijn. Jeremy Bottin en Patrice Servelle eindigden daar als twaalfde.

Nu wordt de eer hooggehouden door de talentvolle stuurman Rinaldi, hij werd al derde op de Jeugd Olympische Spelen van 2012. Remmer Boris Vain kwam eerder uit als sprinter en kogelstoter op de atletiekbaan. "Ze hebben de potentie om excellente resultaten neer te zetten, als ze blessurevrij blijven natuurlijk", zegt de prins over de kansen van het duo voor de komende jaren. "Een medaille in Milaan is mogelijk. Als ze dat in 2026 zouden doen zou het een mooie knipoog zijn, veertig jaar na mijn debuut."

