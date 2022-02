Bobsleeën

BEIJING 2022 | KAILLIE HUMPHRIES IS EERSTE OLYMPISCH KAMPIOENE MONOBOB

Niemand komt in de buurt van Kaillie Humphries. De Amerikaanse is verreweg de beste in de monobob. Met maarliefst 1.54 seconde voorsprong wint ze de eerste olympische gouden medaille op dit nieuwe onderdeel. Karlien Sleper sleet naar de 16e plaats.

00:02:26, 2 uur geleden