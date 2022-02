Beijing 2022

''Een gevoel dat ik niet om kan zetten in woorden.'' aldus Humphries na haar gouden plak.

Canadese problemen

Humphries werd geboren in Calgary. Nadat ze in Pyeongchang in 2018 samen met Phylicia George de bronzen plak had behaald, diende ze een klacht in tegen toenmalig coach Todd Hays, Chris Le Bihan en president Sarah Storey van 'Bobslee Canada Skeleton' (BCS), oftewel de nationale bond, wegens misbruik. Ze wilde vertrekken bij de Canadese federatie om uit te gaan komen voor het Amerikaanse team. BCS liet haar niet gaan waarna een rechtszaak volgde.

Humphries stelde een lijst met voorwaarden op waaraan moest worden voldaan om haar bij de Canadese federatie te laten blijven. Na maanden overleg besloot BCS het verzoek niet in te willigen en hakte in september 2019 de knoop door om Humphries te laten vertrekken, waarna zij meteen begon voor de Amerikanen.

Amerikaanse problemen

Om mee te doen aan de Spelen moet je echter een paspoort hebben van het land waar je voor wilt uitkomen. Kallie trouwde in 2019 met Travis Armbruster, maar de regels in de Verenigde Staten luiden dat je drie jaar getrouwd moet zijn, wil je echt een nieuwe nationaliteit kunnen aannemen. Humphries zou dat pas zijn in de zomer van 2023. Na een hoop zoeken en regelen, kwam de aangevraagde uitzondering precies op tijd. Pas in december was alles geregeld om te mogen starten aan de Spelen.

Monobob

De monobob is een nieuw olympisch onderdeel wat deze Spelen voor het eerst werd gehouden. Humphries was 1.54 seconden sneller dan haar teamgenoot Elana Meyers Taylor die als tweede eindigde. De Nederlandse Karlien Sleper eindigde op ruim vijf seconden als zestiende.

