Beijing 2022 | Karlien Sleper begint onwennig aan haar olympische avontuur

De tweede run van Karlien Sleper viel tegen. Met een tijd van 1:06.59 was ze een kleine seconde langzamer dan haar eerste run. Hiermee lijken de medailles buiten handbereik. In de twee runs van morgen is het tijdverschil van Sleper met de koploopster te groot om te dichten.

Beijing 2022 | Dit is de tweede run van Karlien Sleper in de monobob

