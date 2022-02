Bobsleeën

Beijing 2022 | Tweemansbob De Bruijn/Franjic hopen op tweede dag bij eerste twintig te eindigen

Ivo de Bruijn en Jelen Franjic kijken terug op hun eerste olympische dag in de bobslee. De eerste run in de tweemansbob viel tegen, maar de tweede run zag er alweer een stuk beter uit. Wie weet lukt het om tijdens run drie en vier de jacht op de toptwintig te openen. De Bruijn en Franjic gaan er in ieder geval alles aan doen.

00:01:54, 2 uur geleden