Beijing 2022 | Viermansbob De Bruin 25e, na teleurstellende eerste dag

In de eerste run liet het team met stuurman De Bruin veel liggen bij de start. De start van de Nederlanders ging in 5,10 seconden terwijl de snelste starters een tijd van 4,85 seconden neerzetten. Ook maakten ze in het bovenste gedeelte een aantal foutjes waardoor de snelheid in het benedendeel te laag lag. Met een tijd van 59,85 seconden eindigden ze op de 26e plek.

Beijing 2022 | Viermansbob buiten top-20 na slechte eerste run

In de tweede heat leek het bovenin de baan beter te gaan. De Bruin die de broers Franjic en Dennis Veenker als remmers in zijn team heeft verbeterden hun start 0,02 seconden. In het laatste deel raakten ze toch teveel wandjes, waardoor een grote sprong in het klassement er niet in zat. Het team steeg een plekje en staat na een dag op de 25e plek.

Duitsland heerst

Bovenaan het klassement staan twee Duitse slees. Het team van Francesco Friedrich leidt met 0,03 seconden voor het team van Johannes Lochner. Lochner was de snelste in de eerste run, maar zetten in de tweede run de derde tijd neer. De regerend olympisch kampioen profiteerde van deze mindere run en nam de leiding in het klassement over. De Canadese bob van Justin Kripps staat op de derde plek op 0,38 seconden.

Duitsland is deze Spelen mijlenver verwijderd van de concurrerende landen in de glijsporten. Zowel in het skeleton als het rodelen won Duitsland elke gouden medaille. Het lijkt erop dat alleen de monobob geen Duitse overwinning opleverde. Duitsland won deze Spelen al zeven gouden, vier zilveren en een bronzen medailles op de bob- enrodelbaan. De verwachting is dat daar minstens nog vier medailles bij gaan komen. Mede door deze fantastische resultaten staat het Duitse team op een tweede plek in het medailleklassement.

