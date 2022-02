Beijing 2022

Francesco Friedrich en Thorsten Margis begonnen als grote favorieten aan deze Olympische Spelen. In de afgelopen twee seizoenen verloren ze slechts twee races.

DUITSLAND OPPERMACHTIG

In de laatste run hoefde het tweetal bijna alleen maar overeind te blijven en dan was het goud binnen. Met bijna een halve seconde voorsprong aan de finish op landgenoten Johannes Lochner en Florian Bauer kwam titelprolongatie voor de regerende olympisch kampioenen nooit echt meer in gevaar.

Ook het brons ging naar een Duitse slee. Christoph Hafer en Mathias Sommer eindigde op ruime achterstand als derde.

DE BRUIN SNEUVELT

Ivo de Bruin slaagde er eerder op de dag niet in om zich te plaatsen voor de laatste run. De Nederlander moest bij de beste twintig eindigen na de eerste drie runs, maar dat zat er niet in. Net als de drie Duitse medaillewinnaars krijgt De Bruin een tweede kans in de viermansbob.

Wel maakten het Nederlandse duo vrienden tijdens deze Winterspelen. Ze maakten de Jamaicanen Shanwayne Stephens en Nimroy Turgott blij met miniatuur klompen. De twee Memphis Depay-fans konden dat duidelijk waarderen: "Netherlands all the way. Yah man!"

