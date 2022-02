Beijing 2022 | "We hebben echt veel tegenslagen gehad" – Janko Franjic over Nederlands bobsleeteam

"We hebben veel tegenslagen gehad. Het was een ongelooflijk moeilijk seizoen", zei Franjic na hun trainingsrun. "Ik ben geblesseerd geweest waardoor we niet optimaal konden trainen. Ook heeft corona roet in het eten gegooid."

Doktersavies

"Gelukkig kon ik de laatste wereldbeker nog aansluiten, tegen doktersadvies in. We hebben toen de standaard niet gehaald, maar werden gelukkig nog gebeld door technisch directeur Maurits Hendriks dat we alsnog naar de Spelen mochten. Toen was er bij ons enorme vreugde natuurlijk."



De Nederlandse tweemansbob komt maandag 14 februari voor het eerst in actie. Op zaterdag 19 februari staat de eerste run van de viermansbob gepland.

