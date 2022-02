Beijing 2022

"Zanka, you dead?" Bij een Jamaicaanse bobsleeteam zullen de meeste mensen meteen terugdenken aan de film Cool Runnings uit 1993. Piloot Shanwayne Stephens neemt in Peking echter geen genoegen met een vrolijke bijrol: "We willen een sterke prestatie op de Spelen neerzetten."

RAF-PILOOT

Stephens maakte op een opmerkelijke manier kennis met de sport. Waar zijn Jamaicaanse teamgenoten eerder allemaal actief waren in andere sporten, stapte Stephens voor de eerste keer in een bobslee tijdens een training met de Britse luchtmacht, waarin hij (ook) piloot is. Het was liefde op het eerste gezicht en het startschot van een bobslee-carrière die hem nu dus zelfs naar de Olympische Spelen heeft geleid.

De bobsleeër is geboren in Jamaica, maar verhuisde op 11-jarige leeftijd met zijn moeder mee naar Peterborough in Engeland, waar hij nog altijd woont. De grote afstand tussen Stephens en de Jamaicaanse faciliteiten bleek tijdens de pandemie wel een hinderlijk obstakel. Hij vond echter een originele oplossing.

VIRAAL

Samen met zijn teamgenoot en remmer Nimroy Turgott, die eveneens in de Engelse stad woont, timmerde hij in zijn achtertuin een provisorische gym in elkaar. De twee gingen viraal toen ze het kleine autootje van Stephens verloofde door een zonnige straat in Peterborough duwden.

Zelfs koningin Elizabeth, met wie Stephens' via Zoom mocht spreken als lid van haar leger, kon de anekdote wel waarderen. "Dat is ook een manier om te trainen," reageerde ze grinnikend op Stephens' verhaal.

TWEE- EN VIERMANSBOB

Stephens zit zowel in de Jamaicaanse tweemans- als de viermansbob achter het stuur. Komende nacht (10 februari) starten de trainingen van de tweemansbob, waarna op 15 februari de laatste heats van de finale worden gesleet. Een dag daarna start het toernooi voor de viermansbob.

