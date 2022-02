Bobsleeën

Beijing 2022 | Jamaicanen blijken fan van Nederland en Memphis Depay

Ivo de Bruin en zijn remmer Jelen Franjic maakten vrienden tijdens deze Winterspelen. De Jamaicanen Shanwayne Stephens en Nimroy Turgott waren dolblij met de miniatuur klompen die ze van het Nederlandse duo kregen. De twee Memphis Depay-fans konden dat duidelijk waarderen: "Netherlands all the way. Yah man!"

00:00:51, een uur geleden