Dit betekent dat het toernooi er voor Lacruz alweer op zit. Het verlies komt niet als een grote verrassing, aangezien Davis een kanshebber op goud is in Tokio. Toch zal Lacruz gehoopt hebben op meer. Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro kwam de Nederlander nog tot de achtste finales.

Voor de Nederlandse boksliefhebber rest nu niets anders dan afwachten hoe Nouchka Fontijn het gaat doen. Fontijn komt woensdag in actie bij de vedergewichten. Vijf jaar geleden in Rio was ze nog goed voor een zilveren medaille.

Waar kijk je?

