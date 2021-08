Aliev zou in de Kokugikan Arena een kopstoot hebben uitgedeeld aan zijn Britse opponent, waarna scheidsrechter Andy Mustacchio hem diskwalificeerde. Op dat moment stonden er nog vier seconden op de klok in de tweede ronde. De Franse bokser was het duidelijk niet mee eens met de beslissing van Mustacchio. Hij spuugde woest zijn bitje uit en sloeg richting de camera.

Daarna ging hij op de rand van de ring zitten; een actie die hij maar liefst een half uur volhield. De bokser ging vervolgens in gesprek met de jury, maar toen de juryleden hem geen gelijk gaven, besloot hij zijn actie voort te zetten. Aliev zat nog een kwartier op de ring om daarna, nog steeds woedend, te vertrekken.

Zichtbare kleine wond

Na afloop verklaarde de Fransman voor diverse internationale media dat hij zijn hele leven heeft gewerkt voor de Olympische Spelen. "Maar als van tevoren al vaststaat dat ik gediskwalificeerd word, lijkt het mij niet meer dan logisch dat ik boos ben." Zijn opponent Clarke, die boven zijn ogen een zichtbare kleine wond had, wilde zich niet uitlaten over de beslissing van de scheidsrechter.

Overigens liep het bokstoernooi geen vertraging op. De partij tussen Aliev en Clarke was de laatste van de ochtendsessie. Dinsdag staande halve finales op het programma, vanaf 8.03 uur Nederlandse tijd. Clarke neemt het dan op tegen Bakhodir Jalolov uit Oezbekistan.

