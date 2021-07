Boksen is altijd een populaire sport op de Olympische Spelen. Het biedt vaak een mogelijkheid voor opkomende vechters om zichzelf op de kaart te zetten. De sport die draait om de meeste rake klappen en het liefst het knock-out slaan van de tegenstander, begon op 24 juli en gaat op zaterdag 31 juli om 04.00 uur verder.





Boksen op de Spelen van Tokio 2020 Foto: Eurosport

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Fontijn naar laatste acht in bokstoernooi 28/07/2021 OM 04:12

TeamNL

Voor TeamNL vlogen Nouchka Fontijn (Middleweight) en Enrico Lacruz (Lightweight) naar Tokio. Lacruz wist zijn eerste wedstrijd in Japan niet te winnen, waardoor het toernooi er na de eerste ronde al op zat. Kijk hier zijn partij tegen Keyshawn Davis terug.

De 33-jarige Fontijn wist woensdag haar achtste finale te winnen van de Poolse Elzbieta Wojcik. De Nederlandse komt zaterdag rond 06.24 uur in actie tegen de Canadese Tammara Thibeault.

Toernooi en regels

Maar hoe werkt het bokstoernooi eigenlijk en wanneer is de wedstrijd afgelopen? De ronde van 32 vond plaats op 24 juli en gaat morgen verder met de achtste finales bij de mannen in de gewichtsklassen Fly en Light, de kwartfinales bij de Women’s Middle en de halve finale bij de women’s Feather. Pas op zondag 8 augustus, de slotdag van Tokyo 2020, wordt er gestreden om de gouden medailles.

De wedstrijden bestaan bij zowel de mannen als de vrouwen uit drie rondes, van elk drie minuten. Dit is anders dan bij de meeste wedstrijden buiten de Spelen, daar gaat het om twaalf rondes.

Maar hoe kan een bokser eigenlijk de wedstrijd winnen? De boksers krijgen punten toegekend door de vijf juryleden die aan de zijkant van de ring zitten. Zij beoordelen individueel wat de succesvolle klappen zijn en wie er de winnaar is van de wedstrijd. Er zijn soms ontknopingen waarbij de jury niet in actie hoeft te komen, denk aan het knock-out slaan van de tegenstander. Maar ook als de scheidsrechter tussen beide komt of als er een arts de ring in wordt geroepen, is het klaar. Het einde van de wedstrijd kan ook bepaald worden door drie waarschuwingen aan het adres van één bokser, wat een diskwalificatie betekent.

Gewichtsklassen

In totaal zijn er 13 gewichtsklassen op de Spelen, wat betekent dat er dertien gouden medailles te winnen zijn. Verdeeld over acht gewichtsklassen bij de mannen van Flyweight tot Super Heavyweight en vijf klassen bij de vrouwen, van Flyweight tot middleweight.

Mannen:

Men's Flyweight (48-52kg)

Men’s Featherweight (52-57kg)

Men’s Welter (63-69kg)

Men’s Middleweight (69-75kg)

Men’s Weight (75-81kg)

Men’s Heavyweight (81-91kg)

Men’s Super Heavyweight (+91kg)

Vrouwen:

Women's Flyweight (48-52kg)

Women's Featherweight (54-57kg)

Women’s lightweight (57-63kg)

Women’s Welter (64-69kg)

Women’s Middleweight (69-75kg)

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt.

