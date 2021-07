Van 70 meter schieten op een ‘blazoen’ (het doel) met een diameter van 122 centimeter, het klinkt al lastig genoeg. Maar het blazoen is ook nog onderverdeeld in 10 ringen van 12,2 centimeter waarmee de handboogschutters van buiten naar binnen 1 tot 10 punten kunnen verdienen. Daarbij heeft het weer ook nog invloed want het boogschieten vindt buiten plaats. Een schier onmogelijke taak om een pijl in de buurt te krijgen voor de meeste mensen, maar niet voor de 128 mannen en vrouwen die zich hebben gekwalificeerd voor Tokyo 2020.

Wat: Boogschieten

Waar: Yumenoshima park

Wanneer: Vrijdag 23 juli tot en met zaterdag 31 juli

Waar te zien: Eurosport 1 en discovery+ sport

discovery+ sport Nederlandse deelnemers: Gabriela Schloesser, Sjef van den Berg, Gijs Broeksma,Steve Wijler

Favorieten: Kang Chae Young, Kim Woojin, Brady Ellison, Sjef van den Berg, Deepika Kumari, Lisa Barbelin, Galsan Bazarzhapov, Nicholas D’Amour

EEN SPOEDCURSUS BOOGSCHIETEN

Tijdens de Olympische Spelen wordt alleen geschoten met een recurveboog. De recurveboog heeft zijn naam te danken, en is te herkennen, aan de punten die aan de uiteinden weer iets naar buiten worden gebogen. Verder zit er een vizier op de boog. De recurveboog is de boog die het meest wordt gebruikt en is vaak de eerste boog waarmee je leert schieten in de handboogsport.

In totaal zijn er vijf evenementen tijden de Spelen. Voor zowel de mannen als vrouwen is er een individuele wedstrijd en een teamwedstrijd. Daarnaast is er dit jaar voor het eerst een gemengde teamwedstrijd toegevoegd. Dat betekent dat er dus vijf gouden medailles te verdelen zijn in het boogschieten. De behaalde punten bij de individuele kwalificatie tellen ook direct mee voor de team events. Er doen 64 mannen en 64 vrouwen mee uit 49 verschillende landen.

ZUID-KOREA GEDOODVERFDE FAVORIET

Zuid-Korea heeft de meeste medailles gehaald op het boogschieten in de geschiedenis van de Olympische Spelen, op gepaste afstand gevolgd door de Verenigde Staten. Tijdens de Spelen in Rio de Janeiro in 2016 gingen de Zuid-Koreanen er zelfs met alle (toen nog vier) gouden medailles vandoor. De grootste kanshebbers bij de mannen en vrouwen zijn dan ook niet heel verrassend twee Zuid-Koreanen: Kim Woojin en Kang Chae Young.

Na Zuid-Korea zijn de Amerikanen ook één van de favorieten in Tokio. Zo is Brady Ellison (de huidige nummer 1 van de wereld) voor de vierde keer opgenomen in het Amerikaanse team. Ellison, in eigen land bekend als de look-a-like van Leonardo di Caprio, heeft twee zilveren medailles op het teamonderdeel (2012, 2016) en een individuele bronzen medaille (2016). De Amerikaan haalde zijn bronzen medaille in een onderlinge strijd met onze Nederlander Sjef van den Berg. Een mooie medaille voor Ellison, maar hij hoopt deze Spelen op in ieder geval één gouden medaille.

NEDERLAND HEEFT HOOP OP MEDAILLE

Nederland was in zowel 2012 als 2016 dicht bij een medaille, maar greep twee keer net mis. Rick van der Ven had in 2012 aan één perfecte pijl genoeg gehad voor een plek in de finale, maar haalde in de beslissende shoot-off ‘slechts’ 9 punten tegenover 10 punten van zijn tegenstander. Ook in de strijd om het brons kwam Van der Ven tekort en eindigde daarmee als vierde. Tijdens de Spelen van 2016 eindigde de Nederlander als 27e. In 2016 was het Sjef van den Berg die in de strijd om het brons tekortschoot.

Na twee keer bijna een medaille in handen te hebben gehad, zijn de Nederlanders gebrand om nu wel toe te slaan. De Nederlanders proberen het dit jaar zonder Rick van der Ven, die is gepasseerd voor de talentvolle Gijs Broeksma. De 21-jarige Broeksma sluit aan bij de onomstreden nummer 1 en 2 van Nederland: Sjef van den Berg (26) en Steve Wijler (24). Het Nederlandse team wordt gecompleteerd door de 27-jarige Gabriela Schloesser, de eerste Nederlandse vrouwelijke handboogschutter op de Olympische Spelen sinds 25 jaar. De vier twintigers zetten alles op alles om de derde medaille in de geschiedenis van het Nederlandse boogschieten op de Spelen binnen te halen.

EERSTE VROUWELIJKE HANDBOOGSCHUTTER SINDS 1996

De Olympische Spelen in Atlanta van 1996. Destijds waren Ludmilla Arzhannikova en Christel van Berkel-Verstegen aanwezig namens Nederland. De daaropvolgende vijf edities stonden er geen Nederlands vrouwelijke handboogschutters op de Spelen. Tot nu, Tokyo 2020. De 27-jarige Gabriela Schloesser maakt zich op voor haar tweede Olympische Spelen. Hoe dat kan? Vijf jaar geleden was Gabriela Schloesser, toen nog Gabriela Bayardo, aanwezig op de Spelen in Rio namens haar geboorteland Mexico.

Maar in de afgelopen vijf jaar is er veel veranderd voor Schloesser. De nu Nederlandse handboogschutter verruilde Mexico-Stad in voor het Limburgse Nuth en ging samenwonen met haar vriend, en ook handboogschutter, Mike Schloesser. Inmiddels is Gabriela Schloesser ingeburgerd en klaar om Nederland aan een medaille te helpen in Tokio.

LAATSTE PROFWEDSTRIJD VOOR SJEF VAN DEN BERG

Sjef van den Berg is pas 21 jaar als hij de harten van de Nederlandse sportliefhebbers steelt tijdens de Spelen in Rio. Weinig mensen kennen ‘Sjefke’ voor zijn deelname aan de Spelen, maar terwijl het toernooi vordert, wint de sympathieke Brabander steeds meer fans voor zich. Tot en met de kwartfinale is Van den Berg bijna foutloos, in de halve finale en de strijd om het brons laat de Nederlander toch wat steken vallen. Desondanks onthouden de Nederlanders de goedlachse Sjefke als de verrassing en het talent van 2016. De handboogschutter heeft de harten gestolen en de verwachtingen voor zijn toekomst zijn hoog.

WK Handboogschieten | De opkomst van Sjef van den Berg

Nu, vijf jaar later, staat de 26-jarige cultheld van het boogschieten aan de vooravond van zijn laatste Olympische Spelen. Het topsportleven, mede als gevolg van zware hoofdpijnaanvallen , wordt Van den Berg te veel. En dus zet hij na de Spelen van Tokyo 2020 een punt achter zijn carrière. Ondanks het feit dat de Nederlander op dit moment bij de wereldtop behoort. Maar eerst zet Sjef van den Berg alles op alles voor zijn droom: een medaille winnen op de Olympische Spelen.

SCHEMA

Vrijdag 23 juli kwalificatie dames individueel 02:00 uur & kwalificatie heren individueel 06:00 uur

Zaterdag 24 juli gemengd team 1/8 eliminaties 02:30 uur; kwartfinales 07:15 uur; halve finales 08:31; bronzen medaillewedstrijd 09:25 uur; gouden medaillewedstrijd 09:45 uur

Zondag 25 juli team dames 1/8 eliminaties 02:30 uur; kwartfinales 06:45 uur; halve finales 08:17 uur; bronzen medaillewedstrijd 09:15 uur; gouden medaillewedstrijd 09:40 uur

Maandag 26 juli team heren 1/8 eliminaties 02:30 uur; kwartfinales 06:45 uur; halve finales 08:17 uur; bronzen medaillewedstrijd 09:15 uur; gouden medaillewedstrijd 09:40 uur

Dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 juli individueel heren 1/32 eliminaties 02:30 & 03:22 uur 1/16 eliminaties; individueel dames 1/32 eliminaties 02:56 & 03:35 uur 1/16 eliminaties

Vrijdag 30 juli individueel dames 1/8 eliminaties 02:30 uur; kwartfinales 07:45 uur; halve finales 08:45 uur; bronzen medaillewedstrijd 09:30 uur; gouden medaillewedstrijd 09:45 uur

Zaterdag 31 juli individueel heren 1/8 eliminaties 02:30 uur; kwartfinales 07:45 uur; halve finales 08:45 uur; bronzen medaillewedstrijd 09:30 uur; gouden medaillewedstrijd 09:45 uur

