Het oranjeduo kende een goede start van de Olympische Spelen. Zij klopten achtereenvolgens Italië (5-0) en Frankrijk (5-4). Tegen de Fransen was de stand na vier sets 4-4 waardoor de beslissing viel met shoot-offs. Wijler behaalde direct een maximale score van tien. Deze achterstand kon Frankrijk niet meer ombuigen.

Vervolgens verzekerden Schloesser en Wijler zich van een medaille door Turkije met 5-3 in de halve finale te verslaan. Opnieuw liet Wijler zich van zijn beste kant zien door vier tienen te scoren. Met een negen van Schloesser was de finaleplaats binnen.

In de finale ging de eerste set naar Nederland met onder andere maximale scores van zowel Schloesser als Wijler. Daarna nam Zuid-Korea de wedstrijd in handen, mede vanwege de goede scores van het grote 17-jarige talent Je Deok Kim.

Het zilver van Schloesser en Wijler betekende de eerste medaille van Nederland met boogschieten in 21 jaar. Zij zijn de opvolger van Wietse van Alten. Hij won in Sydney brons.

