Er kwamen vier Nederlanders in actie bij het boogschieten in Tokio, Gabriela Schloesser bij de vrouwen en Sjef van den Berg, Gijs Broeksma en Steve Wijler bij de mannen. Bij de kwalificatie hebben alle 128 boogschutters zich kunnen plaatsen, waarbij de uiteindelijke ranglijst de volgorde voor de knock-outfase bepaalt. Dit betekent dat er vanaf dinsdag daadwerkelijk mensen naar huis moeten.

Hitte speelt rol bij kwalificatie vrouwen

Ook al startte het boogschieten vroeg op de dag in Tokio, toch liep de temperatuur al op tot 35 graden. Niet alle sporters waren hiertegen bestand, waarbij de Russische Svetlana Gomboeva uiteindelijk zelfs bezweek en met een brancard werd afgevoerd.

Svetlana Gomboeva niet bestand tegen hitte in Tokio. Foto: Eurosport

De temperatuur had geen invloed op Gabriela Schloesser, die vanwege haar Mexicaanse afkomst gewend is aan soortgelijke temperaturen. Schloesser plaatste zich als twintigste met een totaalscore van 652 uit een mogelijke 720. Schloesser moet donderdag 29 juli (verwachte starttijd om 09:39 uur) aantreden tegen Svetlana Gomboeva, die ondanks dat ze in elkaar zakte tijdens de kwalificatie zich uiteindelijk wel als 45e plaatste.

Bekijk hier de hoogtepunten van de kwalificatie van de vrouwen:

Steve Wijler best geplaatste Nederlander

Er doen maar liefst drie mannen mee bij het boogschieten in Tokio. Steve Wijler schoot zijn 72 pijlen als beste Nederlander en eindigde op een 6e plaats. Sjef van den Berg eindigde ook in de top tien: als 8e. De benjamin van de groep, Gijs Broeksma, had ook een verdienstelijke kwalificatie: hij eindigde als 14e. Ook de mannen komen na het weekeinde weer in actie:

Dinsdag 27 juli (verwachte starttijd 09:13 uur): Jean-Charles Valladont (FRA) - Sjef van den Berg

Woensdag 28 juli (verwachte starttijd 05:19 uur): Thomas Chirault (FRA) - Gijs Broeksma

Donderdag 29 juli (verwachte starttijd 10:31 uur): Slawomir Naploszek (POL) - Steve Wijler

Bekijk hier de hoogtepunten van de kwalificatie van de mannen:

