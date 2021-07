Er zijn geen Nederlandse deelnemers in het kano/kajak sprinttoernooi van de Olympische Spelen. Dat betekent echter niet dat de sport niet de moeite waard is om te bekijken. Het sprinten gaat razendsnel en levert altijd indrukwekkende beelden op.

Wat: Kano/Kajak sprint

Waar: Sea Forest Waterway, Tokio

Wanneer: 2 augustus - 7 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 en discovery+

Nederlandse deelnemers: -

Opzet

De opzet van de kano/kajak sprintsport is simpel. De scheidsrechter geeft een signaal af en vanaf dat moment moet je zo snel mogelijk rechtdoor varen tot de finish. Dit is echter een stuk zwaarder dan het lijkt. De inspanning is extreem explosief en daardoor verzuren de armen van de atleten zeer snel, vooral bij de kortere afstanden.

Het verschil tussen de kano en de kajak is significant. In de kano zit de atleet op zijn of haar knieën en beschikt deze over een paddel met slechts één blad. Hierdoor moet de bestuurder niet alleen snelheid maken, maar ook de kano rechthouden door afwisselend links en rechts van de boot het water weg te duwen.

In de kajak zit de atleet op zijn of haar billen en beschikt deze over een paddel met twee bladen. Hierdoor kan er nog meer snelheid gemaakt worden en hoeft de bestuurder zich minder zorgen te maken over de richting van de boot.

Locatie

De wedstrijden worden, net als bij het roeien, afgewerkt op de Sea Forest Waterway in Tokio. Na de Olympische Spelen zal deze locatie gebruikt blijven worden als één van de toonaangevende Aziatische watersportlocaties.

De Sea Forest Waterway in Tokio Foto: Getty Images

Onderdelen

Er staan drie verschillende afstanden op het programma. De 200 meter, de 500 meter en de 1000 meter. De 1000 meter wordt alleen door de mannen afgewerkt. De samenstelling van de boot kan verschillen per onderdeel. Er zijn individuele afstanden, maar er wordt ook in duo’s en viertallen gevaren.

Programma

Programma finales Dames

3 augustus 04:30 uur: Finale kajak 200 meter individueel 04:30 uur

3 augustus 05:40 uur: Finale kajak 500 meter dubbel

5 augustus 04:36 uur: Finale Kano 200 meter individueel

5 augustus 05:01 uur: Finale kajak 500 meter individueel

7 augustus 04:15 uur: Finale kano 500 meter dubbel

7 augustus 05:00 uur: Finale kajak 500 meter viertal

Programma finales Heren

3 augustus 04:46 uur: Finale kano 1000 meter dubbel

3 augustus 05:13 uur: Finale kajak 1000 meter individueel

5 augustus 04:20 uur: Finale kajak 200 meter individueel

5 augustus 05:26 uur: Finale kajak 1000 meter dubbel

7 augustus 04:31 uur: Finale kano 1000 meter individueel

7 augustus 05:19 uur: Finale kajak 500 meter viertal

Sterke landen

De kano/kajak sprint is traditioneel een sport waar de Europese landen het goed doen. Hongarije, Duitsland en Engeland zijn vaak goed vertegenwoordigd op het podium. De aflopen jaren zijn daar China, Brazilië en Nieuw-Zeeland bijgekomen.

