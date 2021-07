Wat: Kanoslalom

Waar: Kasai Canoe Slalom Centre

Wanneer: Zondag 25 juli t/m vrijdag 30 juli

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

Nederlandse deelnemers: Martina Wegman

De olympische route van Wegman

Martina Wegman is misschien wel de grootste durfal van Team NL. Jarenlang struinde de Schoorlse stad en land af, op zoek naar de mooiste en gevaarlijkste rivieren ter wereld. Het avonturierdersbloed zat er al vroeg in bij de 31-jarige kanovaardster. Haar vader kajakte en nam haar al op jonge leeftijd mee naar plekken waar veel water was. Langzamerhand kreeg Wegman de smaak van het kajakken te pakken en begon ze zelf ook met het bevaren van rivieren en ging ze op expedities over de hele wereld.

Ondanks dat ze niet terugdeinst voor het avontuur zag Wegman ook steeds vaker het gevaar in van het wildwatervaren. Ze verloor enkele dierbaren en daardoor trok ze in 2015 naar de kano. Rio kwam nog te vroeg voor Wegman, maar twee jaar geleden kwam haar grote droom toch uit, toen ze zich plaatste voor de Spelen van Tokio op het onderdeel K1 slalom

4 jaar geleden was ik de wereld aan het verkennen, varend op de wildste rivieren ver weg van kunstmatige wildwaterbanen en de sport kano slalom. In september dit jaar heb ik het onmogelijke gecreëerd door me te kwalificeren voor de 2020 Olympische Spelen in Tokio. De eerste atleet sinds 2008! Ik ben enorm trots dat mijn harde werk zijn vruchten afwerpt en dat ik de mogelijkheid heb om Nederland in Tokio te vertegenwoordigen.

Medaillekansen

Intussen is de voorbereiding in volle gang voor de Schoorlse. Ze is al geruime tijd in Tokio aanwezig om zo niks aan het toeval over te laten. Ze heeft al een gouden plak op haar palmares, want tijdens de wereldbeker kanoslalom in 2019 stond ze op het hoogste podium op het onderdeel extreme K1. Helaas voor Wegman is extreme K1 geen onderdeel op de Spelen, maar ondanks dat is het hoofddoel, meedoen aan de olympische spelen, al gehaald.

Favorieten

De Spaanse Maialen Chourraut Yurramendi is op dit moment regerend Olympisch kampioen op de K1-slalom. De grote favoriete bij de vrouwen is echter niet de Spaanse, maar de Australische Jessica Fox. De zevenvoudig wereldkampioen heeft al een bronzen en zilveren olympische medaille op zak en is er op gebrand die collectie volledig te maken in Tokio.

Programma

Het olympische kanovaartoernooi duurt van zondag 25 juli t/m vrijdag 30 juli. Wegman zal zondag al meteen in actie, als de eerste heats van de kanoslalom op het programma staan. Op onze programmapagina kun je het volledige programma nog eens rustig nalezen.

