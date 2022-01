Beijing 2022

Wat: Curling

Waar: Beijing National Aquatics Center (The Water Cube)

Wanneer: Woensdag 2 februari tot en met zondag 20 februari

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Geen

Doel van de sport

Bij curling gaat het erom je stenen zo dicht mogelijk bij de 'dolly' (de bullseye) in het zogenaamde 'huis' te krijgen. Daarvoor krijgen beide teams (bestaande uit vier spelers) per end ieder acht stenen. Per end speelt elke speler twee stenen en wanneer de speler zijn steen heeft gespeeld, mogen diens teamgenoten beginnen met het karakteristieke vegen, waarmee ze de snelheid van de steen controleren.

Voor elke steen die een ploeg aan het eind van een end dichter bij de dolly krijgt dan de dichtst bij gelegen steen van de tegenstander, verdient men een punt. Na tien ends wordt de eindstand opgemaakt.

Bij het loslaten geeft de speler een draaiende beweging aan de steen, zodat deze met een lichtgebogen baan richting het huis beweegt. Deze gebogen baan wordt de 'curl' genoemd. Vandaar de naam curling.

Tactiek

Een speler kan er voor kiezen een eigen steen in het huis te (proberen) leggen - wat een ' draw' wordt genoemd - of juist één of meerdere stenen van de tegenstander eruit te stoten (een 'take-out'). De speler met de laatste steen (de 'hammer') is in het voordeel, maar als de tegenstander erin slaagt zijn stenen zo te positioneren dat die laatste steen onmogelijk alle stenen uit het huis kan stoten, kan een end gestolen worden.

Het team dat aan het eind van een end scoort, moet het volgende end beginnen.

De curlingbaan

Wat zijn de afmetingen van een curlingbaan? Of zoals we eigenlijk moeten zeggen: een curling sheet. Deze is zo'n 40 tot 45 meter lang en vier a vijf meter breed. De oppervlak ervan is niet glad, zoals je misschien zou verwachten, maar wordt bespoten met een fijne spray van waterdruppels die onmiddellijk aan vriezen, zodat er een laag van zogenaamde 'pebbles' op het ijs ontstaat. Dit geeft de stenen een voorspelbaardere baan.

Favorieten: de Zweedse dames

Van oudsher zijn Canada en Schotland de grootmachten in het internationale curling, maar de Schotten - tijdens de Olympische Spelen natuurlijk opgaand in Team GB - zagen zich de laatste decennia voorbijgestreefd worden door de Zweden. Vooral de Zweedse dames zijn de afgelopen vier edities van de Winterspelen nagenoeg onverslaanbaar gebleken. Driemaal was dat goed voor goud en een keer moesten ze genoegen nemen met zilver.

Op de wereldkampioenschappen is het echter andere koek. Daar wachten de Scandinavische dames al sinds 2011 op een titel. Vijf van die zeven wereldtitels gingen dan weer naar de dames uit Zwitserland. De andere twee werden opgeëist door Canada.

Favorieten: Canadese mannen

Bij de mannen waren de Canadezen tot de vorige Spelen in Pyeongchang nog oppermachtig. Toen ging het goud verrassend naar de Amerikanen en grepen hun noorderburen zelfs naast de medailles. Zilver ging toen naar Zweden, voor eeuwige outsider Zwitserland.

Op de WK's bij de mannen is het dan weer precies omgekeerd ten opzichte van de dames. Hier is het de Zweedse equipe van Niklas Edin die de afgelopen jaren de wereldtitel behaalden, maar nog nooit olympisch succes proefde.

Mixed doubles

Sinds de Olympische Winterspelen van vier jaar geleden in Pyeongchang staat er bij curling ook een gemengd toernooi op het programma. Niet geheel opmerkelijk dat de favorieten hiervoor dezelfde toplanden zijn als bij de gescheiden onderdelen: Canada, Zweden en in mindere mate Zwitserland, Team GB en de Verenigde Staten.

Agenda

Woensdag 2 t/m maandag 7 februari: voorrondes mixed doubles

Maandag 7 februari: halve finale mixed doubles

Dinsdag 8 februari: finale en troostfinale mixed doubles

Woensdag 9 t/m donderdag 17 februari: voorrondes heren & dames

Donderdag 17 februari: halve finales heren

Vrijdag 18 februari: halve finales dames en troostfinale heren

Zaterdag 19 februari: finale heren en troostfinale dames

Zondag 20 februari: finale dames

Waar kijk je?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

