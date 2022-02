Het Australische curling duo Tahli Gill en Dean Hewitt heeft ondanks een positieve coronatest toch kunnen curlen. Gill kreeg zondag -net voor de wedstrijd- het slechtste nieuws wat ze had kunnen krijgen. Een positieve coronatest, maar in plaats van in quarantaine en daarna meteen naar huis, kon Gill samen met Hewitt toch gewoon aan de start verschijnen.

Onverwacht nieuws

Ad

Het Australisch Olympisch Comité liet een onderzoek instellen naar de infectiewaarden en wat bleek, die lagen onder de diskwalificatiegrens. Gill had een maand geleden al corona gehad, maar was alleen nog niet helemaal van het virus af. ‘Mijn lichaam heeft heel lang nodig gehad om het virus af te stoten’, vertelde Gill via

Beijing 2022 Beijing 2022 : Great clearance and strong voice by chinese mixed team against Great britain GISTEREN OM 08:28

, voordat ze wist dat het allereerste Australische duo op de Olympische Winterspelen toch gewoon mocht beginnen aan de partij. Het nieuws kwam zelfs zo onverwachts, dat alle koffers al gepakt waren. Er moest gehaast worden naar het stadion en Gill nam in alle hectiek ook nog de verkeerde handschoen mee.

Historische prestatie

Wonder boven wonder wonnen Hewitt en Gill beide partijen die dag. Zwitserland (9-6) en Canada (10-8) respectievelijk. Dit is van zichzelf al historisch, want nog nooit won een Austalische ploeg een wedstrijd curling op een Olympische Spelen. Verder dan de twee overwinningen mocht het niet komen. Omdat de eerste zeven partijen al verloren waren gegaan strandde het schip hier, maar dat maakt de prestatie er niet minder om.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+. Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Engels gemengd paar wint nipt van Chinezen GISTEREN OM 04:16