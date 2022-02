Matt Hamilton is deze Olympische Spelen op social media uitgegroeid tot een publiekslieveling. De Amerikaan heeft lange wilde haren en is voorzien van een flinke snor. Daarmee is Hamilton een vreemde eend in de bijt. De uitstraling van een rockster is voor curling, dat nog altijd te kampen heeft met een suffig imago, vrij ongebruikelijk.

Veel mensen zullen de Amerikaan een medaille gegund hebben, maar zover kwam het dus niet. Canada begon goed, maar in het zesde end kwam Amerika op voorsprong. Dit konden ze echter niet vasthouden en in het achtste en negende end sloeg Canada toe.

Beijing 2022 | Hamilton zorgt voor sfeer in curlinghal tijdens vegen van de baan

Hierdoor hadden ze een voorsprong van drie punten bij het ingaan van het laatste gedeelte van de wedstrijd en dus wist Amerika dat het erg lastig ging worden. De wanhoopspoging in het laatste end sorteerde geen effect en dus verloren de Amerikanen met 8-5 van hun noorderburen.

