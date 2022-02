Beijing 2022 | Curlinggoud maakt Italianen gek

Is curling dan zo’n grote sport in Italië? Nee, zeker niet. Tijdens de Olympische Spelen in eigen land in 2006 speelden de Italianen niet meer dan een bijrol. De laatste jaren presteert het land beter op de internationale toernooien, al bleven grote successen vooralsnog uit.



En dat is ook logisch. Want het land kan niet vissen uit een grote vijver. In Italië zijn slechts drie curlingsclubs met in totaal 400 aangesloten sporters.

Dominantie

In Peking was het Italiaanse gemengd dubbel Amos Mosaner en Stefania Constantini bijzonder goed op dreef. Het duo domineerde al in de groepsfase met negen zeges op rij.



Daarna schakelden zij regerend kampioen Canada uit om vervolgens via de sterke Zweden de finale te bereiken. Hierin waren Mosaner en Constantini met 8-5 te sterk voor Noorwegen. Het betekende de eerste olympische curlingmedaille voor het land. Het was juist deze verrassing die zoveel emoties losmaakte.

Na het gemengd dubbel is woensdag het toernooi voor mannen en vrouwen van start gegaan. Op zaterdag 19 februari staat de finale bij de heren op het programma. Een dag later is de eindstrijd bij de dames.

