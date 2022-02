Vier jaar geleden won de Amerikaanse ploeg van John Shuster verrassend voor het eerst in de geschiedenis een gouden curlingmedaille voor Team USA. Het was voor Mr. T de perfecte apotheose voor zijn kennismaking met deze sport. Enthousiast deed hij met de hashtag #curlingiscoolfool op Twitter live verslag van de wedstrijden die hij keek.

Ad

Dat het geen kortstondige flirt was, bewees de acteur in aanloop naar deze Beijing 2022. Trots poseert hij namelijk met een jasje van de Amerikaanse ploeg met daarop in gouden letters geschreven: "Curling is cool". Hij sluit zijn draadje af met een kwinkslag op zijn iconische uitspraak: "I pity the competition!"

Beijing 2022 Beijing 2022 | China verslaat Zwitserland met geweldige take-out GISTEREN OM 13:29

VALSE START

Het olympische curlingtoernooi begon al een paar dagen geleden met de mixed doubles. De Amerikanen kenden nog geen geweldige start met slechts één overwinning uit de eerste drie wedstrijden. Het valt dan ook maar te bezien of de Amerikanen in staat zijn hun stunt van vier jaar geleden te herhalen.

Hopelijk blijft Mr. T even enthousiast over het curlen als succes voor zijn Team USA uitblijft, want de sport kan een vurig pleitbezorger goed gebruiken.

WAAR KIJK JE?

Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Explainer - hoe werkt curling? GISTEREN OM 11:15