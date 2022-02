Beijing 2022 | Zweden verslaat Groot-Brittannië en wint curlinggoud

Groot-Brittannië greep in het eerste end meteen de leiding, maar Zweden herstelde zich snel en nam de leiding over in het tweede end. De rest van de wedstrijd bleef verstoken van grote scores. Beide teams pakten af en toe een puntje en zo stond er na negen ends een 4-3 voorsprong voor Zweden op het bord.

Groot-Brittannië moest dus in het laatste reguliere end de gelijkmaker produceren en dit lukte het team van skip Bruce Mouat ook. Hierdoor was een verlenging nodig om een beslissing te forceren. In dit extra end had Zweden de zogenaamde hammer, wat betekent dat je de laatste steen mag schuiven. Dit is een groot voordeel.

Dat voordeel buitte Zweden uit en Groot-Brittannië moest voor een zeer lastige steen gaan om überhaupt nog een kans te hebben. De laatste Britse steen mistte echter net zijn doel en dus was het niet meer nodig voor de Zweden om de laatste steen richting het huis te sturen. Het team van skip Niklas Edin is olympisch kampioen en Groot-Brittannie moet genoegen nemen met zilver.

