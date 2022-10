WK Gravel | Pauline Ferrand-Prévot na weg, veld en mountainbike ook beste op gravel

Ferrand-Prevot reed vijftig kilometer van de finish met de vrouwen vooruit die tot het einde toe weg bleven. Ze reed samen met Teocchi (Italië), Frei (Zwitserland) en Treffeisen (Duitsland). Even leek het erop dat de achtervolgende groep aansluiting zou kunnen vinden. Op vijftien kilometer van de streep slonk de achterstand tot onder de veertig seconden.

Geen enkele vrouw uit de kopgroep durfde het aan om vroeg weg te springen. Ze bleven wachten tot de laatste 2,5 kilometer rond de eeuwenoude Italiaanse stadsmuren. Met Frei op kop werden Treffeisen en Teocchi een voor een uit het wiel gereden.

Sprint

De Française kon wel volgen en versloeg Frei in de eindsprint. Riejanne Markus eindigde als beste Nederlandse op de tiende positie. Meer dan drie minuten na de binnekomst van Ferrand-Prevot.

Nooit eerder vond er een wereldkampioenschap gravel plaats. De discipline werd de laatste jaren omarmd door wielerbond UCI. Het gravelrijden werd steeds populairder in wegkoersen als Strade Bianchi, maar ook in het amateurpeloton is het een steeds populairdere ondergrond.

